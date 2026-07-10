x
10 июля 2026
|
последняя новость: 08:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июля 2026
|
10 июля 2026
|
последняя новость: 08:39
10 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос "Mаарива": "Яшар" впервые обходит "Ликуд"

Опрос
Гади Айзенкот
время публикации: 10 июля 2026 г., 07:29 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 07:31
Опрос "Mаарива": "Яшар" впервые обходит "Ликуд"
Avshalom Sassoni/Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, крупнейшей парламентской фракцией стала бы партия "Яшар".

"Яшар" во главе с Гади Айзенкотом набирает 22 мандата, впервые обойдя на один мандат партию "Ликуд". У блока "Беяхад" во главе с Нафтали Беннетом – 18 мандатов.

НДИ и "Демократим" набирают по 10 мандатов, "Оцма Йегудит", "Яадут а-Тора" и ШАС – по 8 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, РААМ – 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4 мандата.

Остальные партии не преодолевают электоральный барьер.

Партии правящей коалиции набирают при таком раскладе 49 мандатов, еврейские оппозиционные партии – 60 мандатов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook