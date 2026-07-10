Опрос "Mаарива": "Яшар" впервые обходит "Ликуд"
время публикации: 10 июля 2026 г., 07:29 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 07:31
Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, крупнейшей парламентской фракцией стала бы партия "Яшар".
"Яшар" во главе с Гади Айзенкотом набирает 22 мандата, впервые обойдя на один мандат партию "Ликуд". У блока "Беяхад" во главе с Нафтали Беннетом – 18 мандатов.
НДИ и "Демократим" набирают по 10 мандатов, "Оцма Йегудит", "Яадут а-Тора" и ШАС – по 8 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов, РААМ – 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4 мандата.
Остальные партии не преодолевают электоральный барьер.
Партии правящей коалиции набирают при таком раскладе 49 мандатов, еврейские оппозиционные партии – 60 мандатов.