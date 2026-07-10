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Спорт

Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк вышли в финал Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Спорт/важное
время публикации: 10 июля 2026 г., 08:23 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 08:30
Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк вышли в финал Уимблдона
AP Photo/Vera Nieuwenhuis

В финале Уимблдона (теннис на колясках) встретятся первая и вторая пары посева.

Гай Сасон (Израиль) и Нильс Винк (Нидерланды) седьмой раз вышли в финал турнира "Большого шлема".

В полуфинале они разгромили Ахмета Каплана (Турция) и Гонсало Энрике Ласарте (Аргентина) 6:1, 6:1.

В финале Гай и Нильс сыграют со второй парой турнира Сэм Шредер (Нидерланды) - Джин Вудман (Австралия).

В полуфинале одиночного разряда Гай Сасон встретится с Нильсом Винком.

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Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Уимблдона