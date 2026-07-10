Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк вышли в финал Уимблдона

В финале Уимблдона (теннис на колясках) встретятся первая и вторая пары посева.

Гай Сасон (Израиль) и Нильс Винк (Нидерланды) седьмой раз вышли в финал турнира "Большого шлема".

В полуфинале они разгромили Ахмета Каплана (Турция) и Гонсало Энрике Ласарте (Аргентина) 6:1, 6:1.

В финале Гай и Нильс сыграют со второй парой турнира Сэм Шредер (Нидерланды) - Джин Вудман (Австралия).

В полуфинале одиночного разряда Гай Сасон встретится с Нильсом Винком.