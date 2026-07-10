Банкам запретят ставить премии руководству в зависимость от отдельных показателей

Офис инспектора банков в Банке Израиля опубликовал проект директивы, посвященной политике вознаграждения руководства в банковской системе.

Помимо постоянного вознаграждения (зарплаты), старшим должностным лицам в банках обычно выплачивается еще и переменное вознаграждение: годовые бонусы или опционы, начисляемые на основе выполнения поставленных целей.

Как правило, речь идет о вознаграждении, привязанном к достижению целевых показателей, таких как рост объемов деятельности или итоговая прибыль.

Согласно проекту директивы, Банк Израиля запрещает привязывать переменное вознаграждение старшего руководителя банка к успеху одного конкретного направления бизнеса или отдельного проекта из всего спектра сфер, за которые он отвечает.

Регулятор разъясняет, что критерии получения бонусов должны соразмерно отражать весь комплекс зон ответственности руководителя, чтобы сохранить связь между его личным финансовым интересом и общими целями банка.

В управлении опасаются сценариев, при которых руководители ради бонусов будут принимать агрессивные решения, направленных на раздувание потенциала прибыли конкретного направления деятельности в краткосрочной перспективе, при избыточных и несбалансированных рисках для банка в целом.