NASA ищет добровольцев для программы тестирования жизни на Луне и Марсе

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) объявило об открытии подачи заявок на участие в проекте Moon and Mars Exploration Analog (MMEA), годичной имитационной программе, призванной воспроизвести перелёт и жизнь на Луне и Марсе.

12-месячная программа начнётся не раньше августа 2027 года и будет базироваться в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

Кандидаты должны быть гражданами США или обладателями грин-карты, в возрасте от 30 до 55 лет, хотя рассматриваться могут и кандидаты за пределами этого возрастного диапазона. Рост не должен превышать 188 см, требуется свободное владение английским языком.

Будущие участники должны быть готовы посвятить 14 месяцев программе в Космическом центре имени Джонсона, включая 12 месяцев внутри двух замкнутых обитаемых модулей плюс ещё два месяца на до- и послемиссионную подготовку.

Им также предстоит пройти физическое и психологическое обследование, у них не должно быть ограничений в питании, а также случаев лунатизма или приёма снотворных препаратов в анамнезе.

Кандидаты должны обладать "квалификацией, актуальной для работы в космосе", — например, иметь степень бакалавра в области инженерии, биологических наук, физических наук или математики. Могут подавать заявки и обладатели продвинутых STEM-степеней, будет также учитываться военный опыт.

В общей сложности планируется отобрать для миссии четырех участников.

Ранее NASA уже провело 28 симуляций перелета и две симуляции поверхностного модуля, но этот проект станет первым, где оба типа объединены.