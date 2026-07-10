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Израиль

Жителю севера предъявлены обвинения в попытке изнасилования массажистки

Сексуальное насилие
время публикации: 10 июля 2026 г., 07:43 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 07:45
Жителю севера предъявлены обвинения в попытке изнасилования массажистки
Flash90

Государственная прокуратура подала в окружной суд Северного округа в Нацерете обвинительное заключение против 25-летнего жителя севера страны, которому вменяются покушение на изнасилование, развратные действия с применением силы, и нападение с причинением физического ущерба.

Согласно обвинительному заключению, мужчина на протяжении около 20 минут подверг физическому и сексуальному насилию массажистку.

В какой-то момент жертве удалось сбежать из салона в состоянии крайнего потрясения и полностью раздетой, и обратиться за помощью в полицию.

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