Жителю севера предъявлены обвинения в попытке изнасилования массажистки

Государственная прокуратура подала в окружной суд Северного округа в Нацерете обвинительное заключение против 25-летнего жителя севера страны, которому вменяются покушение на изнасилование, развратные действия с применением силы, и нападение с причинением физического ущерба.

Согласно обвинительному заключению, мужчина на протяжении около 20 минут подверг физическому и сексуальному насилию массажистку.

В какой-то момент жертве удалось сбежать из салона в состоянии крайнего потрясения и полностью раздетой, и обратиться за помощью в полицию.