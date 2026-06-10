Три человека пострадали в результате ДТП на 4-м шоссе, женщина в тяжелом состоянии

На шоссе №4 возле перекрестка Хефер столкнулись два автомобиля. В результате аварии серьезные травмы получили три человека.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали неотложную помощь пострадавшим. Женщина в возрасте около 80 лет получила тяжелую черепно-мозговую травму и была эвакуирована в больницу в тяжелом состоянии.

Еще двое пострадавших – женщина около 70 лет и мужчина около 50 лет – получили травмы головы и конечностей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По словам представителей МАДА, один из автомобилей после столкновения перевернулся. Для извлечения пострадавших потребовалась сложная спасательная операция с участием пожарных расчетов.