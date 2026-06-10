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Израиль

Пожилого мужчину извлекли из воды на пляже Баланга в Хайфе без сознания

Мада
Хайфа
Средиземное море
время публикации: 10 июня 2026 г., 10:42 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 10:47
Пожилого мужчину извлекли из воды на пляже Баланга в Хайфе без сознания
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи поступило сообщение о пожилом мужчине, которого извлекли из воды на пляже Баланга в Хайфе в бессознательном состоянии.

К прибытию медиков пострадавшему уже оказывали помощь, но он все еще был без сознания, без пульса и дыхания.

Медики продолжили реанимационные мероприятия, включая непрямой массаж сердца и введение лекарственных препаратов, после чего доставили пострадавшего в больницу РАМБАМ. Его состояние оценивается как критическое, реанимационные мероприятия продолжались во время транспортировки.

Израиль
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