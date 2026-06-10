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Израиль

Состоялось вручение Премии за вклад в государственную безопасность

Оборонка
время публикации: 10 июня 2026 г., 22:09 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 22:37
Президент Израиля вручил разработчикам Премии за вклад в государственную безопасность
Министерство обороны Израиля

В среду, 10 июня, в резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме состоялась церемония вручения Премии за вклад в безопасность государства Израиль.

В этом году были вручены 5 премий, три из которых получили разработчики "Авиационной промышленности", доведшей общее количество премий за свою историю до 46.

Награды получили разработчики уникальной системы вооружений, применявшейся в ходе операции в Иране, засекреченной оперативной системы, повысившую разведывательные возможности службы внешней разведки "Мосад", разведывательных спутников "Офек-13" и "Офек-19", технологической разработки 81-го подразделения военной разведки, а также системы радиоэлектронной борьбы, обеспечивающие превосходство ВВС Израиля в воздухе.

Израиль
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