Состоялось вручение Премии за вклад в государственную безопасность

В среду, 10 июня, в резиденции президента Израиля Ицхака Герцога в Иерусалиме состоялась церемония вручения Премии за вклад в безопасность государства Израиль.

В этом году были вручены 5 премий, три из которых получили разработчики "Авиационной промышленности", доведшей общее количество премий за свою историю до 46.

Награды получили разработчики уникальной системы вооружений, применявшейся в ходе операции в Иране, засекреченной оперативной системы, повысившую разведывательные возможности службы внешней разведки "Мосад", разведывательных спутников "Офек-13" и "Офек-19", технологической разработки 81-го подразделения военной разведки, а также системы радиоэлектронной борьбы, обеспечивающие превосходство ВВС Израиля в воздухе.