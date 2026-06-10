x
10 июня 2026
|
последняя новость: 22:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июня 2026
|
10 июня 2026
|
последняя новость: 22:18
10 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вице-мэр Холона: звуки стрельбы и взрывов связаны с учениями на полигоне в Ришон ле-Ционе

ЦАХАЛ
Ришон ле-Цион
Холон
время публикации: 10 июня 2026 г., 21:55 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 21:55
Вице-мэр Холона: звуки стрельбы и взрывов связаны с учениями на полигоне в Ришон ле-Ционе
Matanya Tausig/FLASH90

Михаил Сутовский, вице-мэр Холона, в своем Facebook написал, что получает от жителей вопросы относительно отголосков стрельбы и взрывов, которые слышны в различных частях города.

Сутовский написал, что с воскресенья, 7 июня, и до 11 июня включительно, с 08: 00 до 18:00 на военном полигоне Ришон ле-Циона проводятся учения. Учения являются плановыми.

Он заверил, что нет никакой причины для беспокойства.

"Хочу напомнить, что в случае реальной чрезвычайной ситуации необходимо четко следовать указаниям Командования службы тыла", – написал он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2026

978-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии