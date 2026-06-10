Вице-мэр Холона: звуки стрельбы и взрывов связаны с учениями на полигоне в Ришон ле-Ционе
время публикации: 10 июня 2026 г., 21:55 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 21:55
Михаил Сутовский, вице-мэр Холона, в своем Facebook написал, что получает от жителей вопросы относительно отголосков стрельбы и взрывов, которые слышны в различных частях города.
Сутовский написал, что с воскресенья, 7 июня, и до 11 июня включительно, с 08: 00 до 18:00 на военном полигоне Ришон ле-Циона проводятся учения. Учения являются плановыми.
Он заверил, что нет никакой причины для беспокойства.
"Хочу напомнить, что в случае реальной чрезвычайной ситуации необходимо четко следовать указаниям Командования службы тыла", – написал он.