Внимание, розыск: пропала 15-летняя Бат Эль Каса из Кирьят-Малахи

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Бат Эль Касы, жительницы Кирьят-Малахи. Девушку последний раз видели возле ее дома 9 июня.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, карие глаза, длинные вьющиеся волосы.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Кирьят-Малахе по номеру 08-8608444.