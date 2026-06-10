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10 июня 2026
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последняя новость: 21:31
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Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Бат Эль Каса из Кирьят-Малахи

Розыск
время публикации: 10 июня 2026 г., 21:31 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 21:31
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Бат Эль Каса из Кирьят-Малахи
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Бат Эль Касы, жительницы Кирьят-Малахи. Девушку последний раз видели возле ее дома 9 июня.

Приметы пропавшей: среднего телосложения, карие глаза, длинные вьющиеся волосы.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Кирьят-Малахе по номеру 08-8608444.

Израиль
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