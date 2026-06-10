ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" в Тире и на юге Ливана. Видео

За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической организации "Хизбалла" в Тире и нескольких районах южного Ливана.

В Тире были атакованы шесть объектов, использовавшихся "Хизбаллой" для подготовки атак против Израиля и военнослужащих ЦАХАЛа, действующих на юге Ливана. Среди пораженных целей была инфраструктура, применявшаяся для запуска ударных беспилотников по израильским силам.

Кроме того, на юге Ливана были атакованы заряженные и подготовленные к запуску пусковые установки, боевики, действовавшие в районах присутствия израильских войск, а также другие объекты террористической инфраструктуры.