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Израиль

ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" в Тире и на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 10 июня 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 07:10
ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Хизбаллы" в Тире и на юге Ливана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической организации "Хизбалла" в Тире и нескольких районах южного Ливана.

В Тире были атакованы шесть объектов, использовавшихся "Хизбаллой" для подготовки атак против Израиля и военнослужащих ЦАХАЛа, действующих на юге Ливана. Среди пораженных целей была инфраструктура, применявшаяся для запуска ударных беспилотников по израильским силам.

Кроме того, на юге Ливана были атакованы заряженные и подготовленные к запуску пусковые установки, боевики, действовавшие в районах присутствия израильских войск, а также другие объекты террористической инфраструктуры.

Израиль
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