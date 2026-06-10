Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 10 июня, будет обычная для этого сезона погода, без существенных изменений температуры. Ясно, временами легкая облачность, жарко.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 22-27, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 21-32, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 21-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-34, на Голанских высотах – 21-29.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – также юго-западный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный и северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный и северо-восточный ветер (до 25 км/ч).

В четверг не ожидается существенного изменения температуры, жарко и ясно, в четверг установится жара по всей стране. Жара немного спадет в субботу.