x
10 июня 2026
|
последняя новость: 12:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 июня 2026
|
10 июня 2026
|
последняя новость: 12:26
10 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержанные у дома судьи Ноама Сольберга 19 уклонистов переданы военной полиции

Полиция
Призыв ультраортодоксов
Верховный суд/БАГАЦ
Акции протеста
время публикации: 10 июня 2026 г., 12:21 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 12:21
Задержанные у дома судьи Ноама Солберга 19 уклонистов переданы военной полиции
Chaim Goldberg/Flash90

Мировой суд Иерусалима постановил освободить 48 задержанных за беспорядки у дома судьи Верховного суда Ноама Сольберга под домашний арест сроком на восемь дней. Суд также обязал их вложить залог в размере 1000 шекелей на время ареста и являться в полицию и в суд по мере продвижения судебного процесса. Задержанным также запрещено контактировать друг с другом в течение 180 дней.

Как отмечает "А-Йом", в ходе разбирательства выяснилось, что 18 человек из числа задержанных подлежат призыву на военную службу и уклоняются от явки на призыв, еще один участник погрома оказался дезертиром.

Все 19 уклонистов не были отпущены домой, их передали следователям военной полиции для дальнейшего разбирательства.

Одновременно полиция обратилась в суд с просьбой продлить арест еще четырех подозреваемых, задержанных в ходе инцидента. Среди них также находится один дезертир. Кроме того, несовершеннолетний, задержанный по этому делу, пока останется под домашним арестом.

Полиция продолжает расследование беспорядков возле дома судьи Ноама Сольберга. В рамках расследования полиция обратилась к СМИ, работавшим на месте беспорядков, за получением нередактированных материалов с места событий, однако получила отказ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июня 2026

В Бейт-Шемеше "харедим" требуют освободить из-под ареста участников погрома возле дома судьи БАГАЦа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июня 2026

12-й канал: погром у дома судьи Сольберга был заранее спланирован
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2026

Сотни ультраортодоксов протестуют против призыва в Иерусалиме и Бейт-Шемеше
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2026

"Погром" возле дома судьи БАГАЦа: Ноаму Сольбергу вызвана "скорая"