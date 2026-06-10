Задержанные у дома судьи Ноама Сольберга 19 уклонистов переданы военной полиции

Мировой суд Иерусалима постановил освободить 48 задержанных за беспорядки у дома судьи Верховного суда Ноама Сольберга под домашний арест сроком на восемь дней. Суд также обязал их вложить залог в размере 1000 шекелей на время ареста и являться в полицию и в суд по мере продвижения судебного процесса. Задержанным также запрещено контактировать друг с другом в течение 180 дней.

Как отмечает "А-Йом", в ходе разбирательства выяснилось, что 18 человек из числа задержанных подлежат призыву на военную службу и уклоняются от явки на призыв, еще один участник погрома оказался дезертиром.

Все 19 уклонистов не были отпущены домой, их передали следователям военной полиции для дальнейшего разбирательства.

Одновременно полиция обратилась в суд с просьбой продлить арест еще четырех подозреваемых, задержанных в ходе инцидента. Среди них также находится один дезертир. Кроме того, несовершеннолетний, задержанный по этому делу, пока останется под домашним арестом.

Полиция продолжает расследование беспорядков возле дома судьи Ноама Сольберга. В рамках расследования полиция обратилась к СМИ, работавшим на месте беспорядков, за получением нередактированных материалов с места событий, однако получила отказ.