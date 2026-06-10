После того, как Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по Ирану, источник в службе безопасности Израиля сообщил новостной службе "Кан", что в Иерусалиме внимательно следят за развитием событий.

Телеканал "Кан-11" передал, что в Иерусалиме не исключают сценарий, при котором Иран в ответ на действия США атакует объекты США в регионе, а также в Израиле.

По данным на 01:30, нет изменений в указаниях Командования тыла для населения.