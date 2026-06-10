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Израиль

Нет изменений в указаниях Командования тыла для населения

США
Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 10 июня 2026 г., 01:17 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 01:17
Нет изменений в указаниях Командования тыла для населения
Moshe Shai/FLASH90

После того, как Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по Ирану, источник в службе безопасности Израиля сообщил новостной службе "Кан", что в Иерусалиме внимательно следят за развитием событий.

Телеканал "Кан-11" передал, что в Иерусалиме не исключают сценарий, при котором Иран в ответ на действия США атакует объекты США в регионе, а также в Израиле.

По данным на 01:30, нет изменений в указаниях Командования тыла для населения.

Израиль
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