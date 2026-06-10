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Израиль

Мири Регев: "Если Трамп не хочет воевать с Ираном, пусть освободит аэропорт Бен-Гурион"

США
Авиация
Мин.транспорта
время публикации: 10 июня 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 09:08

Министр транспорта Мири Регев, принимавшая участие в совещании министров с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, выразила недовольство по поводу размещения большого числа американских самолетов-дозаправщиков в аэропорту имени Бен-Гуриона.

По словам министра, "Трамп и Иран не атакует, и у нас в аэропорту парковочные слоты для самолетов занимает". Регев призвала потребовать от президента США освободить аэропорт, "раз он все равно не атакует".

Как сообщает корреспондент 13-го канала Михаэль Шемеш, позицию Регев поддержали и другие министры.

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