Суд продлил на 48 часов запрет на общение Бравермана и сотрудников канцелярии Нетаниягу

Судья окружного суда в Ришон ле-Ционе Менахем Мизрахи продлил на 48 часов запрет на общение Цахи Бравермана, бывшего главы администрации премьер-министра, с сотрудниками канцелярии Нетаниягу. Полиция просила продлить запрет до 29 марта в связи с необходимостью допросить по этому делу Биньямина Нетаниягу.

Во вторник, 10 марта, Браверман был в очередной раз допрошен следователями "Лахав 433" по делу о его "ночной встрече" с Эли Фельдштейном, во время которой глава администрации Нетаниягу заявил, что может "потушить" скандал, связанный с публикацией секретного документа в издании Bild.

В полиции утверждают, что до тех пор, пока Биньямин Нетаниягу не будет допрошен по этому делу в качестве свидетеля, запрет должен оставаться в силе.