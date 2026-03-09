x
09 марта 2026
|
последняя новость: 13:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 13:48
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд напомнил о необходимости допросить Нетаниягу в качестве свидетеля

Судебные решения
Полиция
Расследование
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 09 марта 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 12:38
Суд напомнил о необходимости допросить Нетаниягу в качестве свидетеля
Miriam Alster/Flash90

Судья окружного суда в Лоде Амит Михлес постановил в своем вердикте, что необходимо получить свидетельские показания премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Речь идет о деле о публикации секретного документа в издании Bild, а также о деле Бравермана.

Судья Михлес издал постановление в рамках вердикта, в соответствии с которым Йонатан Урих, советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу, не сможет контактировать с главой правительства в ближайшие 10 дней. Таким образом, окружной суд в Лоде в очередной раз отменил решение мирового суда, не продлившего срок действия запрета на контакты Уриха и Нетаниягу.

Отметим, что речь идет о свидетельских показаниях. Премьер-министр не является подозреваемым ни по делу Bild, ни по делу Бравермана.

Судья Михлес отметил в своем постановлении, что были предприняты две попытки назначить дату допроса премьер-министра, однако обе они не увенчались успехом из-за напряженного графика работы Нетаниягу. Судья распорядился предпринять еще одну попытку назначить встречу Нетаниягу со следователями.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2026

"Дело Bild": Уриху разрешено возобновить контакты с Нетаниягу