Суд напомнил о необходимости допросить Нетаниягу в качестве свидетеля

Судья окружного суда в Лоде Амит Михлес постановил в своем вердикте, что необходимо получить свидетельские показания премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Речь идет о деле о публикации секретного документа в издании Bild, а также о деле Бравермана.

Судья Михлес издал постановление в рамках вердикта, в соответствии с которым Йонатан Урих, советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу, не сможет контактировать с главой правительства в ближайшие 10 дней. Таким образом, окружной суд в Лоде в очередной раз отменил решение мирового суда, не продлившего срок действия запрета на контакты Уриха и Нетаниягу.

Отметим, что речь идет о свидетельских показаниях. Премьер-министр не является подозреваемым ни по делу Bild, ни по делу Бравермана.

Судья Михлес отметил в своем постановлении, что были предприняты две попытки назначить дату допроса премьер-министра, однако обе они не увенчались успехом из-за напряженного графика работы Нетаниягу. Судья распорядился предпринять еще одну попытку назначить встречу Нетаниягу со следователями.