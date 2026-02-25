Ночью бывший глава администрации премьера Браверман мог контактировать с фигурантами дела

Окружной суд центрального округа распорядился провести рассмотрение апелляции, поданной полицией на решение мирового суда не продлевать срок действия ограничений, наложенных на Цахи Бравермана, бывшего главу администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Рассмотрение состоится в 11:30. Изначально судья Менахем Мизрахи постановил, что рассмотрение состоится не раньше 26 февраля. Однако окружной суд удовлетворил требование полиции назначить рассмотрение на 25 февраля. Окружной суд возобновил действие ограничений, срок которых истек в полночь.

Отметим, что с полуночи и до 8:30 утра на Бравермане не было никаких ограничений, и он мог контактировать со всеми фигурантами дела о "ночной встрече", а также с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Накануне судья Мизрахи подверг резкой критике действия полиции. По его словам, полиция представила просьбу продлить срок действия ограничений слишком поздно. Критика прозвучала не только в связи поздней подачей просьбы, но и в связи с расширением списка фигур, с которыми полиция требует запретить Браверману контактировать.

Ограничения наложены на Бравермана в рамках расследования обстоятельств "ночной встречи на стоянке", о которой в интервью телеканалу "Кан 11" рассказал бывший пресс-секретарь премьер-министра Эли Фельдштейн.

По его словам, Браверман предупредил, что в армии проводится расследование обстоятельств утечки секретного документа, который позднее был опубликован изданием Bild. По версии Фельдштейна, Браверман предложил ему "потушить" это дело. Полиция расследует обстоятельства утечки информации о расследовании и получения ее Браверманом.