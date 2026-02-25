x
25 февраля 2026
Израиль

Биньямина Нетаниягу вызовут на дачу показаний о встрече Фельдштейна и Бравермана

время публикации: 25 февраля 2026 г., 20:07 | последнее обновление: 25 февраля 2026 г., 20:25
Биньямина Нетаниягу вызовут на дачу показаний о встрече Фельдштейна и Бравермана
Yonatan Sindel/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара утвердила вызов премьер-министра Биньямина Нетаниягу для дачи показаний по делу о так называемой "ночной встрече" между бывшим руководителем аппарата администрации премьера Цахи Браверманом и бывшим пресс-секретарем премьера Эли Фельдштейном. Дата дачи показаний пока не назначена.

Напомним, речь идет о подозрениях о попытках Цахи Бравермана помешать ходу расследования утечки секретных документов в германское издание Bild. Ранее по этому делу был допрошен генерал-майор Роман Гофман, военный секретарь Биньямина Нетаниягу, которого правительство планирует назначить на пост руководителя "Мосада".

Гофман был допрошен следователями управления полиции "ЛАХАВ-433". Допрос проводился, в рамках расследования обстоятельств "ночной встречи на стоянке", о которой в интервью телеканалу "Кан 11" рассказал бывший пресс-секретарь премьер-министра Эли Фельдштейн.

По его словам, Браверман предупредил, что в армии проводится расследование обстоятельств утечки секретного документа, который позднее был опубликован изданием Bild. По версии Фельдштейна, Браверман предложил ему "потушить" это дело. Полиция расследует обстоятельства утечки информации о расследовании и получения ее Браверманом.

