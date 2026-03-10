x
10 марта 2026
Израиль

Йоав Киш изложил план возвращения к работе системы образования

Война с Ираном
Мин.образования
Школьное образование
Детские сады
время публикации: 10 марта 2026 г., 18:34 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 18:34
Йоав Киш изложил план возвращения к работе системы образования
Yonatan Sindel/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш провел брифинг для журналистов, на котором подробно изложил план возвращения к работе системы образования.

По словам министра, часть учебных заведений могут открыться в ближайшее воскресенье. Киш пояснил, что учебные заведения планируется открыть в районах, которые Командование тылом определит как "желтые", находящиеся в зонах относительно низкого риска ракетных обстрелов.

При этом учебные заведения будут открыты только при условии, что муниципалитеты подадут запрос и подтвердят, что располагают защищенными помещениями, одобренными Командованием тылом.

Министр подчеркнул, что на данном этапе речь идет о муниципалитетах на юге страны и в районых, граничащих с сектором Газы, в то время как в Тель-Авиве, Гуш-Дане и на севере Израиля открытие учебных заведений в ближайшее время не планируется. Для учащихся в муниципалитетах, где посещение школ будет невозможно, дистанционное обучение, как ожидается, продлится до начала каникул (праздника Песах).

Ранее мэры 21 города выступили против намерения министерства просвещения Израиля возобновить занятия в школах и детских садах в режиме офлайн.

Израиль
