ЦАХАЛ ликвидировал троих боевиков, которые пересекли "желтую линию" на севере сектора Газы
время публикации: 10 марта 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 09:25
Бойцы 205-й бригады, действующие на севере сектора Газы, выявили четырех террористов, которые пересекли "желтую линию" в нарушение соглашения и приблизились к военнослужащим, создав непосредственную угрозу.
Бойцы Северной бригады, действующие на севере сектора Газы, обнаружили террориста, пересекшего "желтую линию" и приблизившегося к израильским солдатам.
Сразу после обнаружения бойцы открыли огонь, ликвидировав троих террористов для устранения угрозы.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: израильские силы размещены в данном районе в соответствии с соглашением, и они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.