ЦАХАЛ ликвидировал троих боевиков, которые пересекли "желтую линию" на севере сектора Газы

Бойцы 205-й бригады, действующие на севере сектора Газы, выявили четырех террористов, которые пересекли "желтую линию" в нарушение соглашения и приблизились к военнослужащим, создав непосредственную угрозу.

Бойцы Северной бригады, действующие на севере сектора Газы, обнаружили террориста, пересекшего "желтую линию" и приблизившегося к израильским солдатам.

Сразу после обнаружения бойцы открыли огонь, ликвидировав троих террористов для устранения угрозы.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: израильские силы размещены в данном районе в соответствии с соглашением, и они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.