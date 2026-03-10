Бизнесмены израильского происхождения признаны в США виновными в траффике женщин

Суд Нью-Йорка признал предпринимателей израильского происхождения братьев Алона, Орена и Таля Александр виновными в траффике женщин с целью сексуальной эксплуатации. Им грозит пожизненное заключение, приговор должен быть вынесен 6 августа.

Согласно материалам дела, преступная деятельность продолжалась на протяжении по меньшей мере 10 лет. Женщин приглашали на вечеринки и прельщали роскошной жизнью и таким образом заманивали в свои сети. "Были случаи, когда во время изнасилования они удерживали своих жертв, не обращая внимания на их крики", – отмечается в деле.

Процесс продолжался пять недель, показания дали 11 пострадавших, в том числе те, кто на момент совершения преступлений были несовершеннолетними. По их показаниям, братья дарили им подарки, а также давали наркотики.

Адвокаты братьев заявляли, что те, действительно, увлекаются женщинами, но не являются насильниками. Отвергли они и обвинения, связанные с наркотиками.