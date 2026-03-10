WhatsApp готовит запуск платных абонементов

Платформа мгновенных сообщений WhatsApp с момента своего запуска в 2009 году работает без взимания платы с пользователей, однако в ближайшее время ситуация изменится.

Meta готовится запустить платную подписку под названием WhatsApp Plus, которая предложит дополнительные возможности персонализации и расширенные настройки чатов.

На данный момент сервис находится в разработке для iOS и Android и еще не вышел в широкий доступ. При этом все привычные функции останутся бесплатными – подписка ориентирована скорее на улучшение опыта использования, а не на кардинальное изменение приложения.

Согласно имеющимся сведениям, подписка расширит возможность закрепления чатов: если сейчас можно закрепить не более трёх разговоров вверху списка, то с подпиской лимит вырастет до 20. Кроме того, платный тариф существенно расширит варианты иконок, цветовых схем, стикеров, рингтонов, эмодзи и интерактивных эффектов, а также уберет рекламу. Важной функцией платной подписки будет возможность управлять несколькими аккаунтами без необходимости в наличии физического устройства для каждого аккаунта в отдельности.

Стоимость подписки пока не утверждена, однако уже появилась в магазине App Store. Согласно скриншоту, распространившемуся в нескольких группах Facebook, тариф на 4 номера одновременно обойдётся в 79,90 шекеля в месяц, на 5 номеров – в 99,90, сообщает 12-й канал ИТВ.