Взрыв у резиденции Зохрана Мамдани: задержанным предъявлены обвинения в терроризме

В США предъявлены обвинения в терроризме двум исламским экстремистам, которые 7 марта бросили взрывные устройства в участников антимусульманского митинга, проходившего у официальной резиденции Зохрана Мамдани – первого мэра мусульманина в истории Нью-Йорка.

Задержанные – 18-летний Эмир Балат и 19-летний Ибрагим Каюми, жители штата Пенсильвания. В ходе допроса они декларировали верность террористической группировке "Исламское государство". Балат заявил: он рассчитывал, что число жертв будет больше, чем при теракте на Бостонском марафоне 2013 года – тогда погибли три человека.

На этот раз пострадавших не было – самодельные бомбы не сработали должным образом. Оба злоумышленника были задержаны. При обыске у них было обнаружено еще одно взрывное устройство, а также материалы террористической направленности. Суд отказал подозреваемым в праве на освобождение под залог.

"Нам повезло, что устройства не причинили вред, на который они были способны. Но удача не может быть стратегией. Подобные устройства могут быть разрушительными", – заявила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш.