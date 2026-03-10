Глава МАГАТЭ: почти половина иранского обогащенного урана находится в Исфахане

Почти половина иранских запасов урана, обогащенного до 60%, то есть уровня, достаточно близкого к оружейному, хранилась на подземном комплексе в Исфахане, и, скорее всего, по-прежнему находится там. Об этом заявил Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По его оценке, Исфахан – единственный иранский ядерный объект, избежавший значительного ущерба в ходе июньского американо-израильского удара. В минувшем месяце МАГАТЭ подтвердило, что там находились значительные запасы обогащенного урана.

По данным агентства, перед 12-дневной войной Иран располагал 440,9 килограммами урана, обогащенного до 60%. При дальнейшем обогащении этого было достаточно для создания 10 ядерных устройств.

"При нашей последней инспекции в Исфахане было 200 килограммов обогащенного урана, может, немного больше. Мы полагаем, что материал все еще там", – сказал он.

Напомним, что после окончания 12-дневной войны президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении иранской ядерной программы. Однако эти заявления оказались слишком оптимистичными.