10 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ вновь призвал ливанцев эвакуироваться к северу от реки Литани

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 10 марта 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 08:54
ЦАХАЛ вновь призвал ливанцев эвакуироваться к северу от реки Литани
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала очередное предупреждение для жителей южного Ливана: "Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает Армию обороны Израиля решительно действовать против нее в этом районе", – сказано в этом сообщении.

"ЦАХАЛ продолжает наносить удары со значительной силой, поэтому, ради вашей безопасности, мы вновь призываем вас немедленно покинуть свои дома и срочно направиться к северу от реки Литани. Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или ее боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности".

"Пребывание к югу от реки Литани может поставить под угрозу вашу жизнь и жизнь ваших семей, – подчеркивают в ЦАХАЛе. – Обратите внимание: любое движение на юг может поставить вашу жизнь под угрозу".

Израиль
