10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ усилил удары по инфраструктуре подразделения "Басидж" в иранской провинции Илам

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 10 марта 2026 г., 19:00 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 19:19
ЦАХАЛ усилил удары по инфраструктуре подразделения "Басидж" в иранской провинции Илам
Пресс-служба ЦАХАЛа

С момента начала операции "Рычание льва" ВВС ЦАХАЛа, действуя под руководством военной разведки (АМАН) систематически наносят удары по структурам иранского террористического режима. В течение последней недели ЦАХАЛ усилил удары по инфраструктуре сил внутренней безопасности и подразделения "Басидж", в частности в провинции Илам.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что большинство наиболее значимых цитаделей сил внутренней безопасности и подразделения "Басидж" в провинции были уничтожены, в том числе:

главный штаб внутренней безопасности;

штаб-квартира министерства информации;

штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР), ответственный за батальоны по подавлению протестов;

штаб специального подразделения внутренней безопасности;

а также несколько штабов подразделений "Басидж" и инфраструктура КСИР.

Израиль
