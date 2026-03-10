Начато расследование подозрений на утечку информации о точном времени начала операции в Иране

Министр обороны Исраэль Кац подтвердил на заседании правительства, что Управление безопасности в оборонной системе расследует передачу 12-му телеканалу информации о точной дате планируемого удара по Ирану.

Сайт 0404.co.il пишет, что во время предыдущего заседания министр образования Йоав Киш выразил недоумение по поводу того, что столь важная информация попала к журналистам. По его словам, тот факт, что к моменту нанесения удара студия телеканала была готова к эфиру, а ведущие загримированы, свидетельствовал о том, что им было известно о планах ЦАХАЛа. Киш заявлял, что подобный инцидент не должен остаться незамеченным, поскольку подобная утечка представляет реальную опасность для безопасности страны и для успеха кампании.

В ответ на это Кац заявил, что ведется расследование с целью установить источник утечки и предотвратить подобных случаев в будущем.