WP: уже в первые два дня войны против Ирана армия США израсходовала боеприпасов на $5,6 млрд

Издание The Washington Post пишет со ссылкой на источники в администрации США, что только за первые два дня военной операции против Ирана армией США было израсходовано боеприпасов примерно на 5,6 млрд долларов.

По сведениям издания, эту оценку представители Пентагона озвучили 9 марта на закрытом брифинге для членов Конгресса.

WP отмечает, что уже на этой неделе администрация может запросить у законодателей дополнительные ассигнования на военные нужды в объеме до нескольких десятков миллиардов долларов.

Как подчеркивает издание, столь высокие расходы в первые двое суток войны, вероятно, усилят опасения в Конгрессе по поводу быстрого расходования запасов высокоточного оружия и общей стоимости кампании.

Издание отмечает, что в дальнейшем США и Израиль намерены в большей степени опираться на более дешевые лазерно-наводимые бомбы, после того как им удалось добиться превосходства в воздухе над Ираном. Однако уже сейчас, по данным газеты, Пентагон перебрасывает на Ближний Восток элементы систем THAAD и Patriot из других регионов, включая Индо-Тихоокеанский, что усиливает споры в Вашингтоне о цене войны и ее влиянии на военную готовность США.