10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Внимание, розыск: пропал Игорь Черпинский из Ашдода

Розыск
время публикации: 10 марта 2026 г., 22:51 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 22:51
Внимание, розыск: пропал Игорь Черпинский из Ашдода
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Игоря Черпинского, жителя Ашдода. В последний раз его видели 10 марта в промышленной зоне Ар Тов на территории регионального совета Мате Иегуда.

Приметы пропавшего: рост 178 см, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза. На нем была черная куртка и джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или по телефону 02-9902385.

