Внимание, розыск: пропал Игорь Черпинский из Ашдода

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске Игоря Черпинского, жителя Ашдода. В последний раз его видели 10 марта в промышленной зоне Ар Тов на территории регионального совета Мате Иегуда.

Приметы пропавшего: рост 178 см, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза. На нем была черная куртка и джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или по телефону 02-9902385.