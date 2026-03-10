ЦАХАЛ уничтожил ракетную установку в городе Газа
время публикации: 10 марта 2026 г., 22:02 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 22:02
ЦАХАЛ уничтожил пусковую площадку с установленной на ней ракетной установкой в районе Сабра города Газа. Этот объект использовался террористической группировкой ХАМАС для ракетных обстрелов территории Израиля.
Военные подчеркивают: силы ЦАХАЛа, размещенные в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня, продолжат пресекать любые попытки террористических организаций нарастить свой потенциал в секторе Газы и устранять угрозы государству Израиль и его гражданам.