Израиль

Майор Сабан просит объявить Бен-Гвира оскорбляющим суд

Судебные решения
Суд
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 10 марта 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 15:37
Yonatan Sindel/Flash90

Майор полиции Ринат Сабан обратилась в суд с просьбой издать постановление в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Сабан просит издать постановление, согласно которому Бен-Гвир "оскорбляет суд", так как не продвигает ее по службе вопреки постановлению судебной инстанции.

23 февраля окружной суд отклонил петицию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира с просьбой заморозить исполнение решения суда по поводу продвижения по службе майора полиции Ринат Сабан.

9 февраля окружной суд в Лоде постановил, что решение министра национальной безопасности не продвигать по службе Ринат Сабан было необоснованным. "Есть реальное опасение наличия недостойных мотивов", – говорилось в решении суда. Итамар Бен-Гвир заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд и попросил отложить срок вступления в силу вердикта окружного суда.

Однако эта просьба была отклонена. "Любая задержка вступления вердикта в силу, будет означать дополнительный и неоправданный ущерб, причиненный офицеру полиции", – говорится в вердикте.

Отмечается, что без подписи Бен-Гвира решение о присвоении офицеру звания подполковника не может быть объявлено.

