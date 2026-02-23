x
Израиль

Суд отклонил просьбу Бен-Гвира остановить исполнение решения о продвижении полицейской по службе

Судебные решения
Назначения
Полиция
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 23 февраля 2026 г., 12:55 | последнее обновление: 23 февраля 2026 г., 13:03
Yonatan Sindel/Flash90

Окружной суд отклонил петицию министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира с просьбой заморозить исполнение решения суда по поводу продвижения по службе майора полиции Ринат Сабан.

9 февраля окружной суд в Лоде постановил, что решение министра национальной безопасности не продвигать по службе Ринат Сабан было необоснованным. "Есть реальное опасение наличия недостойных мотивов", – говорилось в решении суда. Итамар Бен-Гвир заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд и попросил отложить срок вступления в силу вердикта окружного суда.

Однако эта просьба была отклонена. "Любая задержка вступления вердикта в силу, будет означать дополнительный и неоправданный ущерб, причиненный офицеру полиции", – говорится в вердикте.

Отмечается, что без подписи Бен-Гвира решение о присвоении офицеру звания подполковника не может быть объявлено.

