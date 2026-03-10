x
Израиль

Бойцы "Голани" ликвидировали в туннеле под Рафиахом троих террористов

Газа
время публикации: 10 марта 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 12:04
Бойцы "Голани" ликвидировали в туннеле под Рафиахом троих террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Голани", которые действуют по зачистке района Рафиаха от подземной террористической инфраструктуры и террористов, ликвидировали в туннеле троих вооруженных террористов.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что израильские войска продолжат заниматься ликвидацией террористов, находящихся в подземных туннелях в данном районе и останутся размещенными в секторе в соответствии с условиями соглашения.

