x
10 марта 2026
|
последняя новость: 11:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 марта 2026
|
10 марта 2026
|
последняя новость: 11:01
10 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Рустам Гуломов из Петах-Тиквы погиб в результате падения ракеты в Йегуде

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 10 марта 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 10 марта 2026 г., 11:12
Рустам Гуломов из Петах-Тиквы погиб в результате падения ракеты в Йегуде
Пресс-служба МАДА

Разрешено к публикации имя одного из двоих погибших в результате падения иранской ракеты на территории строительной площадки в Йегуде 9 марта.

Это 62-летний Рустам Гуломов, житель Петах-Тиквы. Он получил крайне тяжелые осколочные ранения в результате взрыва кассетного боеприпаса из боеголовки ракеты. Гуломов был доставлен в больницу "Шиба" в критическом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но их усилия не увенчались успехом.

Имя второго погибшего при обстреле в Йегуде пока не опубликовано. Известно, что он также проживал в Петах-Тикве.

Ранее сообщалось, что погибшие были иностранными работниками из Китая: по всей видимости, речь идет о путанице первых часов после инцидента.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

МАДА: в результате попадания ракеты в Йегуде погибли два человека