Рустам Гуломов из Петах-Тиквы погиб в результате падения ракеты в Йегуде

Разрешено к публикации имя одного из двоих погибших в результате падения иранской ракеты на территории строительной площадки в Йегуде 9 марта.

Это 62-летний Рустам Гуломов, житель Петах-Тиквы. Он получил крайне тяжелые осколочные ранения в результате взрыва кассетного боеприпаса из боеголовки ракеты. Гуломов был доставлен в больницу "Шиба" в критическом состоянии, врачи боролись за его жизнь, но их усилия не увенчались успехом.

Имя второго погибшего при обстреле в Йегуде пока не опубликовано. Известно, что он также проживал в Петах-Тикве.

Ранее сообщалось, что погибшие были иностранными работниками из Китая: по всей видимости, речь идет о путанице первых часов после инцидента.