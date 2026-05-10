Иран передал Пакистану ответ на последние предложения США

Тегеран официально направил пакистанским посредникам свою позицию по последнему американскому плану прекращения войны, сообщает иранское государственное агентство IRNA со ссылкой на осведомленный источник.

По словам источника, текущий этап переговоров посвящен исключительно вопросу прекращения боевых действий в регионе. Ранее представитель иранского МИД заявлял, что ответ будет передан после завершения внутренних консультаций.

Дипломатический источник в Пакистане сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что "ответ Ирана передан американцам".

Ранее 13-й канал израильского ТВ сообщил, что президент США Дональд Трамп заверил премьер-министра Биньямина Нетаниягу: Вашингтон не пойдет на компромисс с Ираном по вопросу обогащенного урана.

В Израиле продолжают внимательно следить за ожидаемым решением Трампа по переговорам с Тегераном. Израильский источник охарактеризовал ситуацию как "постоянное ожидание", отмечает 13-й канал.

По сведениям 13-го канала, в ходе последних обсуждений представители армии и разведки представляли Нетаниягу более жесткие позиции в отношении Ирана. В ЦАХАЛе считают нынешнее состояние иранских военных возможностей "оперативной возможностью" для возобновления ударов и "завершения миссии", в "Мосаде" полагают, что новая война может ускорить падение иранского режима. При этом, по словам израильского источника, руководство Израиля старается не выглядеть паникующим и не создавать впечатление, будто оно давит на Вашингтон, добиваясь военной эскалации.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут "очень хорошо" и что война может "быстро закончиться". Одним из центральных вопросов остается судьба запасов высокообогащенного урана: Трамп заявил, что США "получат уран" от Ирана, однако Тегеран пока отрицает готовность передать уран американцам.

Трамп накануне сказал: "Возможно, мы вернемся к проекту "Свобода", если ничего не получится, – но это будет проект "Свобода плюс", то есть проект "Свобода плюс нечто другое".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о том, что Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение Вашингтона и надеются, что это приведет к серьезным переговорам.