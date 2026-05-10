Внимание, розыск: пропала 33-летняя Сабрин Альсайед

Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 33-летней Сабрин Альсайед. Последний раз ее видели 6 мая возле дома в поселке Хура.

Приметы пропавшей: рост 1.70, среднего телосложения. Волосы светлые (но чаще всего она ходит с покрытой головой). Говорит на арабском и иврите.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в поселке Хура по номеру 08-6292444.