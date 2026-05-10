Ученые обнаружили неизвестных паразитов у карповых рыб озера Кинерет

Биологи Тель-Авивского университета обнаружили в рыбах Кинерета два неизвестных вида микроскопических паразитов. Открытие важно для понимания уникального биоразнообразия и развития экосистемы озера.

В журнале Parasitology опубликованы результаты исследования, в ходе которого в рыбах озера Кинерет были найдены два ранее неизвестных вида паразитов из подтипа Myxozoa. Они были обнаружены в желчных пузырях двух видов карповых рыб: иорданского химри (Carasobarbus canis) и иорданского барбуса (Luciobarbus longiceps). Оба вида играют важную роль в пресноводных экосистемах региона.

Паразиты относятся к роду Myxidium в составе типа Cnidaria. Это та же ветвь животного царства, к которой принадлежат медузы и кораллы. Размер, найденных паразитов, не превышает 10 микрометров, и когда их рассмотрели под микроскопом они почти не отличались от уже известных видов. Но секвенирование показало, что оба организма генетически уникальны и не соответствуют ни одному из описанных видов. Им присвоили названия Myxidium grauri и Myxidium sharmai.

Показатели заражения рыб оказались достаточно высокими: Myxidium grauri был обнаружен почти у половины исследованных особей химри (19 из 45), а Myxidium sharmai – у каждой четвертой особи барбуса (5 из 20). При этом паразиты карповых рыб Кинерета прежде никогда систематически не изучались.

Кинерет – одно из наиболее экологически значимых пресноводных озер Ближнего Востока, здесь встречаются уникальные виды рыб. Изучение паразитарных сообществ помогает глубже понять, как функционируют пресноводные экосистемы и как складываются межвидовые взаимодействия. Паразиты нередко составляют значительную долю общего биоразнообразия и влияют на развитие популяций.

Найденные в ходе работы паразиты не опасны для человека: они высоко специализированы под своих хозяев-рыб и не способны паразитировать на теплокровных. Роль этих паразитов в экосистеме озера еще предстоит исследовать.