В Хайфе задержаны четверо подозреваемых в причастности к стрельбе

Сотрудники центрального подразделения Прибрежного округа полиции задержали четверых жителей Хайфы по подозрению в причастности к стрельбе, в результате которой был тяжело ранен мужчина. Инцидент произошел в городе 30 апреля.

В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорится, что в ходе скрытых оперативных мероприятий и с помощью технических средств следователям удалось установить личности подозреваемых.

Суд продлил срок содержания под стражей задержанных до 11 и 14 мая.