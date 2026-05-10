Внимание, розыск: пропал 76-летний Виктор Алексеев

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 76-летнего Виктора Алексеева. В последний раз его видели утром 10 мая на бульваре Герцля в Иерусалиме.

Приметы пропавшего: рост 172 см, волосы седые, глаза светлые. На нем были бежевые брюки, рубашка с коротким рукавом оливкового цвета, черная куртка, черные туфли. Возможно, на его руке белый больничный браслет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции "Мория" в Иерусалиме по телефону 02-5683222.