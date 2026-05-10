x
10 мая 2026
|
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
10 мая 2026
|
10 мая 2026
|
последняя новость: 22:48
10 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 76-летний Виктор Алексеев

Розыск
время публикации: 10 мая 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 22:25
Внимание, розыск: пропал 76-летний Виктор Алексеев

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 76-летнего Виктора Алексеева. В последний раз его видели утром 10 мая на бульваре Герцля в Иерусалиме.

Приметы пропавшего: рост 172 см, волосы седые, глаза светлые. На нем были бежевые брюки, рубашка с коротким рукавом оливкового цвета, черная куртка, черные туфли. Возможно, на его руке белый больничный браслет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции "Мория" в Иерусалиме по телефону 02-5683222.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook