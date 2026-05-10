Дональд Трамп: "Иран больше не будет над нами смеяться"
время публикации: 10 мая 2026 г., 21:48 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 21:53
Президент США Дональд Трамп написал в сети Truth Social пост, в котором обвинил Иран в том, что на протяжении 47 лет морочит голову США и мировому сообществу. Он подверг резкой критике своих предшественников – Барака Обаму и Джо Байдена.
"Барак Хусейн Обама фактически перешел на их сторону, бросив Израиль и других союзников, предоставив Ирану возможность выжить. Сотни миллиардов долларов, в том числе 1,7 миллиарда наличными", – написал он, добавив, что Байден был еще хуже.
"47 лет они "крутили" нами, заставляли нас ждать, убивали наших людей, подавляли протесты, убив недавно 42000 невинных людей – и все это смеясь над нашей СНОВА ВЕЛИКОЙ страной. Они больше не будут над нами смеяться", – написал он.
