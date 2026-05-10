Ближний Восток

Иранский парламентарий: "Мы не допустим формирования в регионе оси ОАЭ-Израиль"

Иран
Война с Ираном
США
Израиль
ОАЭ
время публикации: 10 мая 2026 г., 21:49 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 21:49
Иранский парламентарий: "Мы не допустим формирования в регионе оси ОАЭ-Израиль"
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Резаи заявил в интервью агентству Tasnim, что ряд стран региона осознали свою ошибку и направили Ирану "примирительные" послания.

По его словам, война не окончена, а реального прекращения огня не было. Резаи подчеркнул, что Бахрейн и ОАЭ "по-прежнему идут по ложному пути".

"Мы не позволим, чтобы в регионе сформировалась ось ОАЭ – Израиль. Сейчас хорошая возможность отбросить некоторые условности в отношениях со странами региона", – заявил представитель комиссии.

Резаи также подчеркнул, что ясных перспектив для политического соглашения с США не существует.

