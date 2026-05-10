10 мая 2026
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Ливанский телеканал об иранском ответе: Тегеран требует отмены санкций и свободы экспорта нефти

США
Иран
Ливан
Война с Ираном
время публикации: 10 мая 2026 г., 22:14 | последнее обновление: 10 мая 2026 г., 22:18
AP Photo/Charlie Riedel

Связанный с "Хизбаллой" телеканал "Аль-Майядин" утверждает, что ему стали известны основные пункты иранского ответа, переданного США через Пакистан, при этом телеканал ссылается на некие дипломатические источники.

По данным телеканала, в своем ответе Тегеран потребовал снять морскую блокаду, предоставить ему свободу экспорта нефти, отменить американские санкции и разморозить иранские активы за рубежом.

Иран также настаивает на том, чтобы любое соглашение с Вашингтоном предусматривало немедленное прекращение войны с момента его объявления, включая ливанское направление.

Иран предлагает 30-дневное окно для переговоров и обсуждения деталей соглашения, а также взаимные шаги для проверки серьезности намерений обеих сторон.

Источники телеканала сообщили, что на нынешнем этапе переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут вестись в письменном формате.

