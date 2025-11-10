x
Израиль

ЦАХАЛ: на юге сектора Газы были ликвидированы два террориста

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 10 ноября 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 13:42
ЦАХАЛ: на юге сектора Газы были ликвидированы два террориста
Jamal Awad/Flash90

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации 10 ноября двух террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к военным, действующим на юге сектора Газы.

По нарушителям был нанесен авиаудар.

"Силы ЦАХАЛа Южного округа развернуты в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы", – подчеркивает армейская пресс-служба.

Источники в Газе заявляют: израильские военные атаковали группу граждан, жителей района Армида в Бани-Сухайле, восточном пригороде Хан-Юниса. Утверждается, что один из убитых был несовершеннолетним.

