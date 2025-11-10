x
10 ноября 2025
10 ноября 2025
Израиль

На границе с Египтом перехвачен БПЛА с тремя винтовками М-16

Пресс-служба ЦАХАЛа
Контрабанда
время публикации: 10 ноября 2025 г., 13:14 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 13:26
На границе с Египтом перехвачен БПЛА с тремя винтовками М-16
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа пресекли очередную попытку контрабанды оружия на египетской границе, в зоне ответственности бригады "Паран".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был перехвачен беспилотник контрабандистов, который должен был доставить на израильскую территорию три автоматические винтовки М-16.

Конфискованные беспилотник и оружие были переданы в подразделение военной полиции Южного округа.

Израиль
