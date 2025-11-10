Смотрич отказался возобновить голосование с коалицией

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с министром финансов и главой партии "Ционут Датит" Бецалелем Смотричем.

Как сообщает "Кан", Нетаниягу попытался убедить Смотрича возобновить голосование с коалицией. Беседа состоялась на фоне намеченного на 10 ноября голосования по закону о смертной казни для террористов.

Напомним, что на прошлой неделе партия "Ционут Датит" объявила, что прекращает голосовать с

коалицией из-за отказа "Ликуда" продвигать законопроект о льготах для резервистов. Глава финансовой комиссии Кнессета Ханох Мильвицки ("Ликуд") заявил, что предложение минфина дискриминирует тех резервистов, чей доход низок, и они не смогут воспользоваться льготами.

В ходе беседы со Смотричем Нетаниягу заверил главу минфина, что "Ликуд" поддерживает законопроект и пообещал поговорить с главой финансовой комиссии Кнессета, чтобы найти способ уменьшить разногласия по этому вопросу. По мнению главы правительства, разногласия преодолимы.

Бецалель Смотрич заявил, что на данном этапе решение о бойкоте остается в силе. По его словам, эта ситуация изменится, только когда будут предприняты конкретные шаги по продвижению законопроекта.

10 ноября коалиция намерена вынести на голосование в первом чтении законопроект о смертной казни для террористов. Законопроект инициирован партией "Оцма Иегудит". На данный момент у коалиции нет большинства для утверждения этого законопроекта. Как сообщалось ранее, "Дегель а-Тора" проголосует против законопроекта. В партии "Агудат Исраэль" нет единого мнения по поводу голосования.

В первый день зимней сессии Кнессета министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что если в течение трех недель закон о смертной казни для террористов не будет утвержден в первом чтении, партия "Оцма Иегудит" прекратит следовать коалиционной дисциплине. Три недели истекают 10 ноября.