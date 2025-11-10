x
Израиль

"Дегель а-Тора" проголосует против закона о смертной казни для террористов

Кнессет
Яадут а-Тора
время публикации: 10 ноября 2025 г., 07:33 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 07:39
Духовный лидер литовского хасидизма раввин Дов Ландо
Shlomi Cohen/Flash90

Духовный лидер литовского хасидизма раввин Дов Ландо отдал депутатам партии "Дегель а-Тора" распоряжение проголосовать против закона о смертной казни для террористов, который будет поставлен на голосование на пленарном заседании Кнессета, сообщает Ynet.

В коалиции данный законопроект в настоящее время продвигает партия "Оцма Иегудит". Лидер этой партии, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует утверждения законопроекта. 20 октября он заявил, что, если в течение трех недель законопроект не будет утвержден, "Оцма Иегудит" прекратит голосовать с коалицией.

Согласно законопроекту депутата Лимор Сон Ар-Мелех, к смертной казни будут приговариваться террористы, признанные виновными в предумышленном убийстве на националистической почве.

Парламентская комиссия по внутренней безопасности утвердила к голосованию в первом чтении как закон о смертной казни для террористов, разработанный партией "Оцма Иегудит", так и подобный закон, поданный партией "Наш дом Израиль".

