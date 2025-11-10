x
10 ноября 2025
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2025
|
10 ноября 2025
|
последняя новость: 10:39
10 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Тали Готлиб: "Генинспектор полиции – идиот"

военная прокуратура
Полиция
Верховный суд/БАГАЦ
Ликуд
время публикации: 10 ноября 2025 г., 10:25 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 10:26
Тали Готлиб: "Генинспектор полиции – идиот"
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Кнессета Тали Готлиб заявила в интервью ультраортодоксальной радиостанции "Коль бе-рама", что разговоры о юридическом кризисе в Израиле лишены оснований.

"У нас нет кризиса, у нас есть идиот в должности генерального инспектора полиции", – сказала Готлиб.

Готлиб сделала это заявление на фоне отказа генинспектора полиции, генерал-лейтенанта Дани Леви, передать материалы следствия по делу бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми, отставному судье Ашеру Кула, которому министр юстиции Ярив Левин поручил контролировать расследование вместо юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

11 ноября БАГАЦ будет рассматривать вопрос о том, кто должен контролировать расследование – судья Кула, назначенный Левином, или государственный прокурор Айсман, которому передала свои полномочия Гали Баарав-Миара. Генеральный инспектор полиции заявил, что передаст документы тому, кого назначит Верховный суд.

"Он идиот. Простите, но он просто идиот. Идиот не причиняет зла умышленно. Он действует искренне", – заявила Тали Готлиб.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook