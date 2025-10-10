Опросы: после сделки по освобождению похищенных "Ликуд" укрепляет позиции

Согласно еженедельному пятничному опросу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 27 мандатов, на два больше, чем неделю назад.

Партия "Беннет 2026" теряет три мандата по сравнению с прошлой неделей и набирает 19 мандатов. У "Демократим" и НДИ – по 10 мандатов. Столько же – у "Еш Атид" Яира Лапида, отыгравшего за эту неделю три мандата.

У ШАС и "Яшар" Гади Айзенкота – по 8 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7. "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира теряет 3 мандата и остается с шестью. У партии "Милуимниким" – 5 мандатов. Столько же – у РААМ и ХАДАШ-ТААЛ.

"Кахоль-Лаван" Бени Ганца и "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича не проходят электоральный барьер.

Впервые за долгое время еврейские оппозиционные партии не могут сформировать коалицию, набирая 59 мандатов.

Опрос 13-го канала также дает "Ликуду" 27 мандатов, на 4 больше, чем в прошлый раз. У партии "Беннет 2026" – 23 мандата. Далее следуют "Демократим" (10), "Оцма Йегудит" и ШАС (по 9), "Яадут а-Тора" (7), "Еш Атид", НДИ и ХАДАШ-ТААЛ (по 6), "Яшар" и РААМ (по 5), "Ционут Датит" и "Кахоль Лаван" (по 4).

По этому опросу у коалиции 56 мандатов, у еврейских оппозиционных партий – 54 мандата.

В опросе 14-го канала ИТВ у "Ликуда" 34 мандата, у "Беннет 2026" – 16, у НДИ – 13, у "Демократим" и ШАС – по 11, у "Яадут а-Тора" – 8, у "Оцма Йегудит" и "Яшар" – по 6, у "Ционут Датит", ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5. "Кахоль Лаван" и "Еш Атид", согласно этому опросу, не преодолевают электоральный барьер.

Партии коалиции по этой версии опроса набирают 64 мандата.