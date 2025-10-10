Сделка с ХАМАСом и шаги оппозиции. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Вечером 4 октября премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал заявление для СМИ. Вопросов не звучало, происходило ставшее привычным одностороннее общение главы правительства с народом. Помимо прочего, премьер сделал то, чего опытные политики обычно не делают. Он связал свои действия с конкретной датой. "Мы приложим все усилия для того, чтобы до конца праздника Суккот все заложники были дома – живые и погибшие", – сказал он.

Когда премьер-министр, говоря о столь деликатной теме, упоминает даты, напрашивается один из двух выводов: либо речь идет об очень малоопытном премьер-министре, чего никак не скажешь о Нетаниягу, либо на момент выступления всё или почти всё уже согласовано.

Было ли все согласовано на момент выступления премьера 4 октября? Нет. В то же время очевидно, что, делая такое заявление, Нетаниягу не оставил места для сомнений: жребий брошен – сделка будет. Слишком сильно ее хотел Дональд Трамп, слишком многим Нетаниягу ему обязан.

Впрочем, могут быть и другие мотивы, о которых речь пойдет дальше.

В коалиции первый этап сделки с ХАМАСом прошел относительно спокойно. Нетаниягу переживет голосование Смотрича и Бен-Гвира против сделки. Он бы пережил даже выход их из коалиции, однако судя по всему, они не поставят его перед таким испытанием.

В оппозиции также поняли, что сделка и прекращение огня близки. Не случайно именно на этой неделе состоялась встреча большинства оппозиционных партий и лидеров. Арабы приглашены не были.

Но оппозиционеры не ограничились лишь встречей, вся ценность которой, скажем прямо, заключалась в самом ее факте. Лидеры некоторых оппозиционных партий отметились громкими, порой скандальным заявлениями.

Сделка: первый этап, продолжение следует

Нетаниягу не хотел такого развития событий. Он не хотел оказаться в Шарм аш-Шейхе "под колпаком" у Трампа, без реальной возможности сказать президенту США "нет". Трампу, судя по всему, было очень важно, чтобы "белый дым" поднялся над зданием, где идут переговоры, до 10 октября. Нобелевская премия, по мнению президента США, могла бы стать достойной наградой за усилия по умиротворению одного из самых сумасшедших регионов мира – Ближнего Востока. Нетаниягу, который не только обязан Трампу многим до сих пор, но и рассчитывает на его поддержку в будущем, вынужден был следовать требованиям американского президента. Тем более, что давление США оказывали отнюдь не только на Израиль.

Но было бы неверно всё сводить только к давлению со стороны Трампа. Нетаниягу, свидетельствуют его приближенные, немало озабочен проблематичным международным положением Израиля. Министр иностранных дел Гидеон Саар приложил значительные усилия для того, чтобы Нетаниягу осознал всю сложность положения Израиля на международной арене. Все это вместе вкупе с ощущением того, что война начинает утомлять самых убежденных его сторонников, подтолкнула Нетаниягу к решению идти той колеей, которую проложил для него Трамп.

О самой сделке пока известно мало. Уже на первом этапе ее реализации для Израиля есть и плюсы, и минусы. Нетаниягу очень надеется, что, подводя баланс, израильтяне увидят положительный результат.

Плюсов два. Первый и главный – освобождение заложников. Это консенсус, в том числе среди сторонников премьера. При этом, что крайне важно, Нетаниягу получил согласие ХАМАСа на освобождение заложников до того, как ЦАХАЛ покинул Газу. После отступления в ближайшие 24 часа, Израиль продолжит контролировать более 50% территории сектора. Это немногим меньше, чем было записано в "плане Трампа", но заметно больше, чем хотел бы ХАМАС.

Минусов также два. За освобождение заложников Израилю придется заплатить освобождением двух тысяч заключенных, среди них 250 террористов-убийц. Нетаниягу не привыкать к этой ситуации еще со времен сделки Шалита, однако на сей раз список освобождаемых террористов будет особенно впечатляющим.

Второй минус заключается в динамике процесса. Пока неясно, что будет дальше, однако крайне трудно представить, что Израиль получит легитимацию возобновления военных действий без какой-либо серьезной провокации со стороны ХАМАСа.

Ожидающийся визит Трампа в Израиль и выступление на специальном заседании Кнессета должны, так убеждены в окружении Нетаниягу, перевесить чашу весов в сторону плюсов. "Я думаю, что Биби сегодня гораздо популярнее, чем был вчера", – сказал Трамп вечером 9 октября. Глава правительства всей душой хочет верить, что оценка Трампа верна.

Коалиция: правые критикуют и не торопятся уходить

Как известно, еврей отличается от англичанина тем, что англичанин уходит и не прощается, а еврей прощается и не уходит. Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир даже не угрожают уходом, во всяком случае – пока. Их критика в адрес заключенного соглашения резка, однако в ней нет и намека на угрозу. Это не означает, что коалиция в ее нынешнем виде находится в полной безопасности.

За первым этапом сделки последуют переговоры о дальнейшем переустройстве Газы, так называемом завтрашнем ее дне. И тут Смотрич и Бен-Гвир могут оказаться перед более серьезной дилеммой, чем сейчас. И все же в политической системе убеждены, что правые не будут спешить на выборы. "У меня есть "красные линии", но я не хочу разваливать правительство", – заявил Итамар Бен-Гвир в интервью ультраортодоксальному изданию "А-Мехадеш". Из этой достаточно туманной сентенции ясно одно: Бен-Гвир оставляет за собой свободу маневра, хотя мало у кого есть сомнения в том, что он пойдет на выборы из оппозиции.

В "Ционут Датит" зреет недовольство главой партии Бецалелем Смотричем. Министр по делам поселенчества Орит Струк и глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман убеждены, что Смотрич дает Нетаниягу слишком много пространства для маневра и оказывает на него слишком слабое давление. По мнению многих в "Ционут Датит", именно такая "беззубая" позиция привела партию к положению, когда по большинству опросов она не проходит электоральный барьер. Вряд ли это недовольство Смотричем приведет к расколу, однако не исключено, что подтолкнет его к более резким шагам. Как бы то ни было, в политических кругах убеждены, что решение будет продиктовано тем, в какой степени Нетаниягу и Трамп дадут Смотричу возможность продолжать реализацию проектов по строительству в квартале E-1, соединяющем Иерусалим и Маале-Адумим. В окружении Смотрича говорят о том, что его цель – сделать проект необратимым. Для этого нужно быть в правительстве, а не в оппозиции.

Оппозиция: совещания и декларации

Еще до того, как стало известно о соглашении в Шарм аш-Шейхе, главы оппозиционных партий собрались на совещание в Тель-Авиве. Особенностью этой встречи была ее представительность. От Нафтали Беннета до Яира Голана, от Гади Айзенкота до Авигдора Либермана, от Яира Лапида до Бени Ганца. Лидеры арабских партий не присутствовали, в оппозиции продолжают демонстрировать намерение создать исключительно сионистское правительство. Результаты опросов не всегда оправдывают эти планы.

Встреча в Тель-Авиве серьезных результатов не имела. Единственная практическая договоренность состояла в том, что после возобновления работы Кнессета, оппозиционеры будут гораздо жестче соблюдать правила парламентской борьбы, например – отказ от взаимозамен с депутатами от коалиции. Это решение вряд ли приближает оппозицию к достижению главной цели – обвалу правительства.

В отсутствие реальных рычагов давления на правительство главным инструментом оппозиции остаются громкие заявления с целью привлечь внимание СМИ. На этой неделе глава НДИ Авигдор Либерман вновь был в центре внимания, сделав заявления, часть которых была запрещена позднее к публикации цензурой. Помимо прочего, глава НДИ посоветовал израильтянам находиться в дни праздника Суккот возле убежищ. Глава НДИ любит шокирующие заявления, которые делают его фигурой, привлекательной для СМИ. В оборонной системе эти заявления вызывают раздражение. Либерман, со своей стороны, утверждает, что к нему не прислушиваются, как не прислушивались, когда он предупреждал об угрозе агрессии из Газы.

Реакция оппозиции на соглашения в Шарм аш-Шейхе была схожей: оппозиционеры тепло благодарили президента США, старательно обходя вниманием правительство Израиля. Если кто-то думал, что соглашение по возвращению заложников станет фактором, который позволит понизить напряженность между коалицией и оппозицией, реальность опровергла эти иллюзии.

20 октября возобновляет работу Кнессет. За десять дней до этого "Кан" опубликовал информацию о том, что глава ШАС Арье Дери намерен вернуть партию в коалицию. Инициатива по дополнительному расширению коалиции, безусловно, обрадует Биньямина Нетаниягу. Вопрос лишь в том, как долго эта коалиция сможет просуществовать.